Дмитрий Козак стал новым замглавы администрации президента
Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента России. Соответствующий указ в пятницу, 24 января, подписал сам глава государства Владимир Путин.
"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремле.
До недавнего момента политик занимал должность вице-премьер-министра страны.
Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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