2020-01-24T09:53:13+03:00
Политика

Дмитрий Козак стал новым замглавы администрации президента

Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака новым заместителем руководителя администрации президента России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента России. Соответствующий указ в пятницу, 24 января, подписал сам глава государства Владимир Путин.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремле.

До недавнего момента политик занимал должность вице-премьер-министра страны.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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