Где Мутко с Гордеевым, где Мединский с Колобковым: В новый состав правительства не вошли несколько политических тяжеловесов

13 человек из былого кабинета министров оставили 21 января Белый дом на Краснопресненской набережной (а также другие здания из стекла и бетона и старинные особняки в центре столицы).

Со многими из них россияне свыклись, как-то притерпелись к ним. Итак, кто же нас (правительство) покинул?

Бывшие вице-премьеры.

Виталий Мутко. Едва ли не самый харизматичный из всех заместителей председателя правительства. 61-летний бывший министр спорта и первое лицо российского футбола после великолепной организации Зимних игр в Сочи получил портфель вице-премьера, отвечающего за строительство и ЖКХ и перестал попадать в окололитературные обзоры самых искрометных выражений от чиновников. Зато смог «дожать» к сдаче в срок все арены футбольного чемпионата мира-2018. Что не спасло его от критики за устранение последствий природных катклизмов-2019. Без работы человек, поднявший ФК «Зенит» и получивший на именины от Путина словарь английского, не останется.

Дмитрий Козак. Ровесник коллеги Мутко, начинал взрослую жизнь не матросом-мотористом, а спецназовцем ГРУ. Что наверняка помогло ему не столько в аппарате правительства и в администрации президента, сколько в работе в Минрегионразвития, а потом в качестве вице-премьера (12 лет!), отвечавшего за самые сложные участки – в частности, за гигантскую олимпийскую стройку в Сочи и за интеграцию Крыма. В правительстве образца мая-2018 отвечал за ТЭК и промышленность. По информации ряда источников на вечер 21 января может, спустя много лет, вернуться в администрацию президента.

Алексей Гордеев. 64-летний ветеран сельскохозяйственный отрасли знает об агропроме все. Он и главою Минсельхоза был более 10 лет, и чуть меньший срок руководил одной из самых развитых в агросфере Воронежской областью. Ну а потом рулил сельским хозяйством страны уже в качестве вице-премьера. Принято считать, что при Гордееве страна достигла невероятных успехов по производству и экспорту зерна и в импорто-замещении продовольствия. Что не уберегло уроженца Франкфурта-на Одере от отставки.

Ольга Голодец. 57-летняя уроженка Москвы не могла не сделать блестящую карьеру, отлично отучившись на экономическом факультете МГУ и работая в топовых институтах, а потом и в самых известных компаниях, вроде «Норникеля». После нескольких лет работы в правительстве Москвы вошла в правительство федеральное, где сначала курировала вопросы здравоохранения, а потом культуры и спорта. Несмотря на критику ряда ее действий, именно при Голодец стала активно развиваться высокотехнологичная медпомощь больным детям внутри страны, а не в зарубежных клиниках. Отставка вряд ли помешает ей руководить наблюдательным советом Оргкомитета Еро-2020 по футболу.

Максим Акимов. 49-летний калужанин и большую политическую карьеру начал делать на родине, будучи, сначала, главой Калуги, потом вице-губернатором родной области – где и был примечен и откуда попал в аппарат правительства. Аппаратный работник, он гораздо менее своих коллег-вице-премьеров был известен широкой публике. И логично покинул свой пост вместе с уходом премьер-министра Медведева, с которым тесно работал последние 8 лет.

Экс-министры.

Максим Орешкин. Теперь уже бывший глава Минэкономразвития как раз в эти дни полетел представлять Россию на юбилейном, 50-саммите мировой элиты в Давосе. 37-летний москвич, успевший немало потрудиться в банковской сфере, три с половиной года руководил министерством, деятельность которого повергалась регулярной критике не только серьезными экономистами, но и представителями обеих палат парламента. О его отставке как о деле решеном заговорили уже 15 января. Поездка в Швейцарию на большой форум стала последним его официальным визитом как члена российского правительства.

Владимир Мединский. Может посоревноваться с коллегой Орешкиным по числу критических стрел, которые были выпущены в него как в руководителя министерства. Минкультом уроженец Черкасской области и выпускник МГИМО руководил почти 8 лет – за это время выпустив немало книг, посвященных отечественной истории, которые с удовольствием разбирали по косточкам профессионалы. Мединский активно поддерживал российское кино, но из нескольких десятков фильмов, получивших бюджетное финансирование, лишь 8 окупились в прокате. Но за военно-исторические лагеря для подростков ему точно скажут «спасибо».

Вероника Скворцова. 59-летняя москвичка – профессиональный врач-невролог и членкор РАН – во время командировок уже в качестве министра она несколько раз оказывала медпомощь сторонним людям. За почти 8 лет во главе Минздрава сделал немало хорошего, активная сторонница внедрения маткапитала и противница абортов. Считала советскую систему здравоохранения одной из лучших для своего времени. Но подвергалась критике за ситуацию с поставками лекарств в страну.

Ольга Васильева. Первая в России женщина - министр просвещения. Доктором исторических наук она стала 22 года назад, защитив диссертацию по теме «Русская православная церковь в политике советского государства в 1943-1948 годах». А завкафедрой государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС – 18 лет назад. Три с половиной года назад возглавила министерство образования и науки, позже – Минпросвещения. Ее достаточно консервативные подходы к сфере образования некоторые считали «ортодоксальными».

Константин Носков. 41 летний уроженец Архангельской области 20 лет назад окончил Московскую госакадемию приборостроения и информатики, а через год магистратуру ВШЭ по специальности «Стратегическое управление» и карьеру начал на НТВ как экономический аналитик. В мае 2018-го стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Несмотря на внешнюю встроенность в систему выступал с независимых позиций, в частности, против законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в интернет-компаниях.

Максим Топилин. 52-летний москвич получил фундаментальное образование в Московском институте народного хозяйства им. Плеханова. В аппарате правительства РФ оказался уже в 1994-м! И, двигаясь по ступенькам, к 2012-му дорос до министра труда и соцзащиты. Он говорил о повышении производительности труда как одном из приоритетов работы своего министерства – и вот теперь ему самому предстоит заняться трудоустройством.

Павел Колобков. В правительстве всегда были неплохие спортсмены – в том числе на уровне мастеров спорта, но в кабмине образца мая-2018 олимпийский чемпион был один – победитель турнира шпажистов в Сиднее-2000. Но умение делать выпады и парировать уколы не помогло 50-летенему Колобкову в бесконечной эпопее с обвинениями России и ее атлетов в допинге и с не допуском нас на различные турниры. При том он никогда не говорил, что такое наследство досталось ему от прежних руководителей и как мог держал удар…

Александр Коновалов. Двухметровый руководитель министерства юстиции, в детстве с отцом-офицером поездил по стране - от БАМа до Прибалтики. Потом окончил юрфак ЛГУ и поработал прокурором в Башкирии. Расследовал особо тяжкие преступления, в основном убийства. Позже был полпредом президента в Поволжском федеральном округе. Минюст возглавлял 12(!) лет.

Наверняка часть из этих узнаваемых лиц мы вскоре вновь увидим на экранах – но уже несколько в ином качестве…

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