Мединский и Орешкин стали помощниками президента России
Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра экономического развития Максима Орешкина и экс-главу Минкульта Владимира Мединского своими помощниками. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 24 января.
Сайт kp.ru писал, что после смены состава кабинета министров чиновники остались без мест в правительстве.
Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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