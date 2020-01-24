Политолог прокомментировал публикацию ЦРУ доклада о Бандере

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:44:51+03:00

Специалист отметил, что в США всегда знали, кем был Бандера

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Доклад ЦРУ «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» следовало опубликовать уже давно. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов. Эксперт добавил, что своевременная публикация, возможно, помешала бы Виктору Ющенко присвоить Бандере звание героя.

«Доклад был подготовлен в 1951 году, а публикуется только сейчас. Кто такой был Бандера — не являлось секретом ни для одного из президентов США, но он был ситуативный союзник, поэтому его использовали. Вопиющая ситуация, что этот доклад должны были опубликовать хотя бы в 2010 году, когда Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины», — цитирует Светлова RT.

Эксперт предположил, что публикация доклада поможет современникам показать, каких людей Украина делает своими героями.

Ранее стало известно, что ЦРУ выложило в открытый доступ доклад под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». В нем главарь украинских националистов описывается как «фашист» и «агент Гитлера», передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU