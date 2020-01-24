Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки
В Париже временно закрыта одна из главных достопримечательностей города - Эйфелева башня. Ограничения действуют лишь в пятницу, 24 января, из-за устроенной гражданами забастовки.
Французы недовольны предложенной властями пенсионной реформой. Согласно инициативе, отдельные категории граждан, включая работников транспортной сферы, могут остаться без привилегий и специального режима выхода на пенсию.
"По причине национальной забастовки я сегодня закрыта", - говорится в посте, опубликованном на странице Эйфелевой башни в Twitter.
Площадка вокруг достопримечательности (эспланада) открыта. Вход бесплатный.
Сайт kp.ru писал, что массовые протестные акции начались во Франции в декабре прошлого года. К ним присоединились даже культурные учреждения, включая Парижскую национальную оперу.
Что касается Эйфелевой башни, то ранее ее уже закрывали из-за забастовок, сильного ветра и забравшихся на конструкцию туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU