В Париже из-за сильного ветра временно закрыли Эйфелеву башню

3 Янв. 2018 2018-01-03T16:00:13+03:00

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Администрация Эйфелевой башни была вынуждена временно закрыть главную парижскую достопримечательность для посетителей из-за сильного ветра принесенного в город ураганом "Элеанор".

"Из-за неблагоприятных погодных условий Эйфелева башня закрыта для посетителей", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте сооружения.

Между тем, по данным метеорологической службы Франции, скорость ветра местами достигает 140 км в час. Более чем в пятидесяти департаментах страны введен оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра проблемы появились и у Амстердама. Там, в аэропорту "Схипхол" было отменено 176 рейсов, и еще несколько десятков задержано. Также сообщается, что в результате непогоды пострадал один человек.

Сильные потоки ветра сносят крыши с домов, вырывают деревья и разрушают слабо укрепленные конструкции.