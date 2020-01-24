2020-01-24T16:45:28+03:00
Общество

Чаще всего за коммуналку не платят маргиналы и состоятельные граждане

У этой категории сложнее всего получить плату за услуги ЖКХ
Елена АКИМОВА
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Названы две самые проблемные категории должников по коммуналкеНазваны две самые проблемные категории должников по коммуналкеФото: Олег УКЛАДОВ
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Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева назвала основные категории граждан, которые чаще других имеют долги по коммуналке.

Как правило это люди без стабильного дохода, которые ведут асоциальный образ жизни. Взыскать с них долги очень проблематично: ни управляющие компании, ни коллекторы не могут это сделать, так как средств и имущества просто нет.

Еще одна категория, которая имеет регулярные проблемы с оплатой счетов – это полная противоположность первых.

- Это люди, приближенные к органам власти, граждане, у которых по нескольку квартир., - комментирует ИА «НСН» Разворотнева.

Она отметила, что приход в сферу ЖКХ профессиональных коллекторов допустим, ведь часто только им под силу взыскать долги. Сейчас же добросовестные плательщики страдают из-за соседей-нарушителей.

Ранее эксперты оценили возможность допустить в сферу ЖКХ коллекторов. Если предложение будет принято, то взыскатели получат возможность работать с должниками.

Мнения разделяются: одни уверены, что эта мера является необходимостью, другие – потребители могут серьезно пострадать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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