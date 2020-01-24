Жертвами землетрясения в Турции стали шесть человек

24 Янв. 2020 2020-01-24T23:33:25+03:00

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Жертвами мощного землетрясения на востоке Турции стали не менее шести человек, однако погибших может оказаться больше, спасатели только приступили к разбору завалов в пострадавших от подземных толчков районов. Судя по первым кадрам с мест происшествия, разрушены жилые дома.

«При землетрясении погибли четыре наших гражданина – два в провинции Малатья и двое в провинции Элязыг», - сказал в эфире турецкого телеканала NTV министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Землетрясение произошло около девяти вечераФото: GLOBAL LOOK PRESS

Позже губернатор провинции Элязыг сообщил еще о двоих погибших и 225 пострадавших в городе Сивридж. Точное число раненых пока неизвестно – под завалами могут оставаться люди. К тому же, в результате землетрясения повреждены дороги, спасатели просто не могут добраться до некоторых населенных пунктов, где тоже могут быть повреждены дома. Несмотря на темное время суток, поисково-спасательная операция продолжается.

Спасатели работают на месте ЧПФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в районе города Сивридж около девяти часов вечера в пятницу, 24 января, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8.

ИСТОЧНИК KP.RU