Армия Украины получила партию бракованных БТР

25 Янв. 2020 2020-01-25T03:45:19+03:00

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На Украине разгорелся громкий скандал: армия страны получила партию бракованных бронемашин. «Лозовский кузнечно-механический завод» поставил для нужд министерства обороны несколько корпусов БТР-4 с потресканной броней.

О трещинах на новеньких корпусах бронетранспортеров рассказал на своей странице в Facebook директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

«Новые БТР-4 для армии еще не сделаны, однако уже трещат по всем швам. Почему так?» - возмутился он, добавив, что на этих корпусах стоит клеймо представительства Минобороны, которое свидетельствует о том, что с ними якобы все в порядке, хотя видны «четко выраженные признаки брака».

Мало того, бракованные корпуса завод поставил военному ведомству по завышенной цене. Причем представители предприятия утверждают, что такие повреждения с трещинами – это «неотъемлемая часть технологического цикла производства»: мол, они возникают в процессе сварки.

Минобороны Украины объявило, что приостанавливает закупки бронетранспортеров БТР-4Е «до выяснения обстоятельств» и причин возникновения дефектов.

«С целью недопущения поставки в Вооруженные силу Украины некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU