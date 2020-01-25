2020-01-25T09:01:23+03:00
Политика

Познер заявил, что в России "много уродливого"

Природа нашей страны прекрасна, но, например, промышленные города - "это ужас"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Телеведущий Владимир ПознерТелеведущий Владимир ПознерФото: Александр ГЛУЗ
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Журналист Владимир Познер сравнил Россию с другими странами, в которых он бывал, и пришел к выводу, что на родине "много уродливого".

Если говорить о природе, то, по мнению телеведущего, все прекрасно, хоть и немного однообразно из-за огромной протяженности границ. А вот тому, как люди живут, уделяется недостаточно внимания, считает Познер.

"Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние", - приводятся слова журналиста на его официальном сайте.

Познер подчеркнул, что не собирается снимать фильм о нашей стране, поскольку она слишком огромна, и на это уйдет много время. К тому же, как человек, который прожил здесь много лет, он уже многого не замечает.

"Но все равно Россия прекрасная, необыкновенно красивая", - подытожил телеведущий.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Познер высказался о национальной идее россиян. По его мнению, жители нашей страны уже давно никому и ничему не верят, а ведь общая цель могла бы их объединить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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