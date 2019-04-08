2019-04-08T09:54:15+03:00
Политика

Познер рассказал, что способно объединить всех жителей России

Отсутствие национальной идеи характерно для большей части государств, однако ее наличие не было бы лишним
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Владимир ПознерЖурналист Владимир ПознерФото: Александр ГЛУЗ
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На данный момент у России отсутствует какая-либо национальная идея, однако правда смогла бы всех объединить. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Познер.

"Я убеждён, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет", — приводятся слова журналиста в его блоге.

Познер подчеркнул, что сейчас россияне уже ничему не верят, а потому и закрыты друг от друга и от всего мира. Однако, если говорить о национальной идее, то во Франции, Англии и многих других странах ее нет. В Соединенных Штатах существует нечто подобное, однако история данного государства составляет всего несколько сотен лет. Ситуация же со странами, существующими на протяжении тысячелетий, обстоит по-другому.

"Конечно, хорошо бы найти цель, которая бы всех привлекла. Мы бы чувствовали – да, это было бы здорово. Хотя это будет очень трудно, потому что мы ничему не верим", - подытожил журналист.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Познер назвал также причину бедности россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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