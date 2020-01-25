Путин принес соболезнования родным жертв землетрясением в Турции

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:41:28+03:00

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих близких", - заявил президент

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Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, на родине которого в минувшую пятницу, 24 января, произошло разрушительное землетрясение.

Сайт kp.ru писал, что жертвами стихийного бедствия стали не менее 20 человек, сотни пострадали. Десятки здания разрушены, а под завалами все еще могут оставаться люди.

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756821" frameborder="0"></iframe> В Турции продолжается поиск выживших после землетрясения в 6,8 баллов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU