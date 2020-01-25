Путин принес соболезнования родным жертв землетрясением в Турции
Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, на родине которого в минувшую пятницу, 24 января, произошло разрушительное землетрясение.
Сайт kp.ru писал, что жертвами стихийного бедствия стали не менее 20 человек, сотни пострадали. Десятки здания разрушены, а под завалами все еще могут оставаться люди.
"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - приводится текст телеграммы на сайте Кремля.
В Турции продолжается поиск выживших после землетрясения в 6,8 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU