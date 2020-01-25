2020-01-25T12:41:28+03:00
Происшествия

Путин принес соболезнования родным жертв землетрясением в Турции

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих близких", - заявил президент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, на родине которого в минувшую пятницу, 24 января, произошло разрушительное землетрясение.

Сайт kp.ru писал, что жертвами стихийного бедствия стали не менее 20 человек, сотни пострадали. Десятки здания разрушены, а под завалами все еще могут оставаться люди.

России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

В Турции продолжается поиск выживших после землетрясения в 6,8 баллов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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