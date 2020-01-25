2020-01-25T06:05:05+03:00
Происшествия

Землетрясение в Турции: погибли 18 человек, более 650 пострадали

По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В провинции Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пятьВ провинции Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пятьФото: REUTERS
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К этому часу известно уже о 18 жертвах разрушительного землетрясения, которое накануне вечером произошло на востоке Турции. Еще как минимум 651 человек пострадал. Ранее сообщалось о 14 погибших и более 300 раненых.

Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу в эфире телеканала NTV уточнил: в провинции Элязыг погибли 13 человек, в Малатье — пять.

«405 граждан получили травмы в Элязыге, они были доставлены в больницы нашими медицинскими бригадами, 148 человек были отправлены в больницы в Малатье», - сообщил он, добавив, что состояние пятерых пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Под завалами могут еще оставаться люди Фото: REUTERS

Под завалами могут еще оставаться людиФото: REUTERS

Позже управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции обнародовало последние данные на этот час: травмы получил 651 человек.

Посольство России в Анкаре отслеживает ситуацию. По предварительной информации дипмиссии, россияне при землетрясении не пострадали, передает ТАСС

За происходящим в Турции внимательно наблюдают и представители Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter выразил соболезнования семьям жертв и всему турецкому народу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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