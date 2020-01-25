2020-01-25T10:37:23+03:00
Происшествия

Землетрясение в Турции: погибли 20 человек, более 1000 пострадали

В зоне стихийного бедствия работают тысячи спасателей из 28 турецких провинций [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спасатели работают на месте ЧПСпасатели работают на месте ЧПФото: REUTERS
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По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, в результате мощного разрушительного землетрясения на востоке страны погибли 20 человек, ещё 1015 пострадали. Об этом в субботу утром сообщило турецкое новостное агентство Anadolu на своей странице в Twitter.

Ранее было известно о 18 жертвах и 651 раненом. По предварительным данным посольства России в Анкаре, россияне при землетрясении не пострадали.

Под завалами все еще могут оставаться люди Фото: REUTERS

Под завалами все еще могут оставаться людиФото: REUTERS

В зоне стихийного бедствия продолжается разбор завалов, работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. Как писал сайт kp.ru, еще ночью в пострадавший регион для , оставшихся без крыши над головой местных жителей доставили 1,7 тысячи палаток и примерно столько же кроватей, 9,2 тысячи теплых одеял.

Спасатели работали всю ночь Фото: REUTERS

Спасатели работали всю ночьФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридж в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Потом начались повторные подземные толчки: сейсмологи зафиксировали 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Отголоски землетрясения ощущались во многих провинциях Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Утром в ход пошла спецтехника Фото: REUTERS

Утром в ход пошла спецтехникаФото: REUTERS

В провинциях Элязыг и Малатье разрушены десятки зданий, в том числе жилые дома. Под обломками стен все еще остаются люди.

Сильное землетрясение на востоке Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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