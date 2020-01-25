Землетрясение в Турции: погибли 20 человек, более 1000 пострадали
По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, в результате мощного разрушительного землетрясения на востоке страны погибли 20 человек, ещё 1015 пострадали. Об этом в субботу утром сообщило турецкое новостное агентство Anadolu на своей странице в Twitter.
Ранее было известно о 18 жертвах и 651 раненом. По предварительным данным посольства России в Анкаре, россияне при землетрясении не пострадали.
Под завалами все еще могут оставаться людиФото: REUTERS
В зоне стихийного бедствия продолжается разбор завалов, работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. Как писал сайт kp.ru, еще ночью в пострадавший регион для , оставшихся без крыши над головой местных жителей доставили 1,7 тысячи палаток и примерно столько же кроватей, 9,2 тысячи теплых одеял.
Спасатели работали всю ночьФото: REUTERS
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридж в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Потом начались повторные подземные толчки: сейсмологи зафиксировали 118 афтершоков магнитудой от 2,7 до 5,4. Отголоски землетрясения ощущались во многих провинциях Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
Утром в ход пошла спецтехникаФото: REUTERS
В провинциях Элязыг и Малатье разрушены десятки зданий, в том числе жилые дома. Под обломками стен все еще остаются люди.
Сильное землетрясение на востоке Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU