2020-01-25T14:07:01+03:00
Политика

Чеснаков об отставке Суркова: "Когда появится указ - определит президент"

Политолог заявил, что помощник главы государства не изменит своего решения об уходе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Помощник президента России Владислав СурковПомощник президента России Владислав СурковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Политолог Алексей Чеснаков заявил, что указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента России будет опубликован тогда, когда скажет глава государства Владимир Путин. На решение политика об отставке это не повлияет.

Сайт kp.ru писал, что, по словам Чеснакова, Сурков решил оставить должность, занимаемую им на протяжении почти семи лет, из-за изменения курса страны в отношении Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что не видел соответствующего указа.

"Когда появится указ определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал политолог у себя на странице в социальных сетях.

Он рассказал, что ближайший месяц помощник главы государства собирается медитировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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