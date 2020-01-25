2020-01-25T09:26:33+03:00
Политика

Владислав Сурков оставил госслужбу

Предполагается, что уход связан со сменой курса на украинском направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владислав Сурков. Фото: Дмитрий Азаров КоммерсантъВладислав Сурков. Фото: Дмитрий Азаров Коммерсантъ
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Помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. Об этом в субботу, 25 января, сообщил политолог Алексей Чеснаков.

По его словам, ближайший месяц политик будет заниматься медитацией.

"После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков у себя в социальных сетях.

Сайт kp.ru писал, что слухи об отставке Суркова ходили еще в мае прошлого года. Тогда сообщалось, что новым ответственным за работу с Донецкой и Луганской народными республики может стать кто-то из бывших послов или военный. Чеснаков эту информацию опроверг.

Напомним, что Владислав Сурков занимает пост помощника президента России с сентября 2013 года. Несколько лет назад "КП" публиковала одну из статей политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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