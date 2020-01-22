Путин: сроки оформления документов на маткапитал сократят вдвое
Президент России Владимир Путин заявил, что сроки рассмотрения документов на получение материнского капитала сократят вдвое, а со временем процесс и вовсе автоматизируют.
Это значит, что родителям больше не придется ходить по кабинетам и собирать различные документы, чтобы оформить выплаты. Госорганы сами разберутся с этим вопросом. Гражданину будет достаточно оставить запрос.
Путин подчеркнул, что из-за существующих недостатков система предоставления маткапитала недостаточно эффективна - может быть гораздо лучше.
"Пока люди оформляют всякие бумажки для получения жилья и оформления кредита, объект уже уходит, условия меняются. Все начинать нужно сначала... Проблема известна", - сказал президент, отвечая на встрече с представителями общественности.
Сайт kp.ru писал, что с 2020 года россиянам начнут выдавать маткапитал за рождение первого ребенка. Размер выплаты составляет более 466 тысяч рублей.
Путин - о мерах социальной поддержки.«Принимая такие масштабные меры социальной поддержки, мы должны сохранить макроэкономическую стабильность», - сказал президент на встрече с общественностью в Усманском районе Липецкой области
ИСТОЧНИК KP.RU