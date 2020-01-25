25 Янв. 2020 2020-01-25T19:24:52+03:00

В Шереметьево при буксировке у самолета сломали переднее шасси Фото: Иван ВИСЛОВ

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В субботу, 25 января, в московском аэропорту Шереметьево при буксировке у самолета рейса «Москвы - Ханой» Airbus 350 вьетнамских авиалиний сломали переднее шасси.

Лайнер отправлялся из Москвы в Ханой в 20-10, однако из-за поломки пришлось перенести время вылета. Всех пассажиров высадили из воздушного судна. Как сообщил источник kp.ru, им предоставят другой самолет.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 24 января, из-за поломки шасси в аэропорту Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний». Экстренное сообщение индикатора неисправности створок переднего шасси сработало через 15 минут вылета рейса U6-2949 «Екатеринбург - Ереван». Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В момент посадки на борту лайнера находились 65 пассажиров, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU