2020-01-25T19:24:52+03:00
Происшествия

В Шереметьево при буксировке у самолета сломали переднее шасси

Всех пассажиров высадили из авиалайнера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Шереметьево при буксировке у самолета сломали переднее шассиВ Шереметьево при буксировке у самолета сломали переднее шассиФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 25 января, в московском аэропорту Шереметьево при буксировке у самолета рейса «Москвы - Ханой» Airbus 350 вьетнамских авиалиний сломали переднее шасси.

Лайнер отправлялся из Москвы в Ханой в 20-10, однако из-за поломки пришлось перенести время вылета. Всех пассажиров высадили из воздушного судна. Как сообщил источник kp.ru, им предоставят другой самолет.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 24 января, из-за поломки шасси в аэропорту Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний». Экстренное сообщение индикатора неисправности створок переднего шасси сработало через 15 минут вылета рейса U6-2949 «Екатеринбург - Ереван». Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В момент посадки на борту лайнера находились 65 пассажиров, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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