В РПЦ объяснили позолоту на куполах храмов

25 Янв. 2020 2020-01-25T22:27:11+03:00

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Церковь создает культурное наследие настоящего и будущего, а храмы будут восхищаться новые поколения, поэтому золотое убранство храмов и богатое облачение архиереев является культурной ценностью народа России. Так Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) ответил на вопрос о том, зачем нужно богатое церковное убранство.

«Церковь на протяжении веков трудилась и трудится над созданием того, что является культурной ценностью народа», - сказал митрополит.

По его словам, музеи занимаются тем, что сохраняют культурное наследие прошлого, а церковь не только этим. Она также работает над созиданием культурного наследия настоящего и будущего. Митрополит заявил, что облачения, «которые сегодня носят архиереи, когда-нибудь будут выставлены в музеях».

«Это все культурное наследие», - заключил он.

Напомним, ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Евангелие можно изучать в школе, поскольку это такой же памятник литературы, как и рассказы Чехова.

ИСТОЧНИК KP.RU