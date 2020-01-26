26 Янв. 2020 2020-01-26T01:15:48+03:00

В Турции спустя почти сутки после землетрясения под завалами здания нашли двухлетнего ребенка Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В Турции в минувшую пятницу, 24 января произошло землетрясение. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг. Пострадали около полутора тысяч человек, еще 43 спасатели извлекли из-под завалов. Разрушено не менее 30 зданий.

Под обломками одного из них, спустя почти сутки после толчка спасатели нашли маленькую девочку. Как сообщает министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, ребенок находился в сознании. Вместе с ней под завалами разрушенного здания находилась ее мама.

По последним данным, операция по спасению женщины продолжается, она также в сознании и получает от спасателей питание и лекарства. Ребенка госпитализировали.

Напомним, как писал сайт в результате землетрясения в Турции погибли больше 20 человек. Число пострадавших превысило тысячу. Подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Израиле, Ираке и Сирии. Эпицентр находился в восточной провинции Элязыг.

ИСТОЧНИК KP.RU