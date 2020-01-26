2020-01-26T07:20:53+03:00
В мире

В Украине рассказали о «демократичном» праздновании дня рождения Зеленского

Президент Украины собрался с коллегами в своем офисе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Украинскому лидеру 25 января исполнилось 42 годаУкраинскому лидеру 25 января исполнилось 42 годаФото: REUTERS
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Украинский лидер Владимир Зеленский 25 января отпраздновал свой 42-й день рождения. Вечер он провел в кругу коллег. Как сообщили в «Украинской правде» Зеленский собрал на застолье все руководство офиса президента – главу Андрея Богдана, весь кабинет министров, в том числе премьера Алексея Гончарука, который в январе из-за попавшей в Сеть аудиозаписи подавал в отставку, но сохранил должность по решению главы государства.

Первым слово на празднике дали председателю Верховной Рады, Дмитрию Разумкову, потому что «Украина – президенстко - парламентская страна».

- Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал, - сообщил изданию источник.

Оказалось, что праздник, который организовали коллеги, для Зеленского был сюрпризом. Застолье, по слова источника, прошло "скромно и без пафоса".

Ранее в Донбассе президент Украины напомнил всем, что ему 42-й год, и он "не лох какой-то" - так президент ответил на вопрос одного из военных в селе Золотое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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