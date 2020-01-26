В Канаде у пациента обнаружили коронавирус

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:53:59+03:00

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В Канаде подтвердили первый «предполагаемый» случай заражения коронавирусом. Предварительное тестирование в Центре медицинских наук Саннибрука в Торонто подтвердило – у 50-летнего жителя китайского города Ухань новая форма смертельного вируса. Но необходимо еще отдельное тестирование в Национальном центре по инфекционным заболеваниям в Виннипеге.

Чиновники здравоохранения из Торонто на пресс-конференции рассказали, что пациент изолирован и риск заражения для жителей страны все еще низок. Известно, что китаец приехал в Канаду 22 января. Спустя сутки он почувствовал себя плохо и обратился за помощью к врачам.

- Медработники прибыли подготовленными, принимая все необходимые меры предосторожности «от первого контакта» до передачи в отделение неотложной помощи больницы, - приводит заявление властей Торонто CNN.

50-летний мужчина находится в стабильном состоянии. Члены семьи заболевшего находятся в "самоизояции" для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Из почти 2000 заболевших, одного пациента медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU