2020-01-26T08:15:14+03:00
В мире

Илон Маск стал богаче за неделю на 2,1 миллиард долларов

Выросла стоимость акций его компании Tesla
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон МаксИлон МаксФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Состояние предпринимателя Илона Маска за неделю увеличилось на 2,1 миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Произошло повышения рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla. В 2020 году Илон Макс открыл первый завод Tesla за пределами США, предприятие находится в Китае. Точно такой же завод планируют открыть в Германии.

Состояние Маска 20 января превышало 30,9 миллиардов долларов. 23 января увеличилось до 33,3 миллиардов. С начала текущего года Маск стал богаче на 5,4 миллиардов долларов.

По данным издания изобретатель входит в список самых богатых людей мира. Он на 27 месте.

Сайт kp.ru писал, что Илон Маск в шестой раз станет отцом. В 2019 году Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем в США.

Илон Маск представил бронированный пикап от Tesla.Cybertruck от Tesla в Лос-Анджелесе, а компания уже получила 146 тысяч заказов на автомобиль

ИСТОЧНИК KP.RU

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Илон Маск стал богаче за неделю на 2,1 миллиард долларов
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