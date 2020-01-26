Илон Маск стал богаче за неделю на 2,1 миллиард долларов
Состояние предпринимателя Илона Маска за неделю увеличилось на 2,1 миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Произошло повышения рыночной капитализации возглавляемой им компании Tesla. В 2020 году Илон Макс открыл первый завод Tesla за пределами США, предприятие находится в Китае. Точно такой же завод планируют открыть в Германии.
Состояние Маска 20 января превышало 30,9 миллиардов долларов. 23 января увеличилось до 33,3 миллиардов. С начала текущего года Маск стал богаче на 5,4 миллиардов долларов.
По данным издания изобретатель входит в список самых богатых людей мира. Он на 27 месте.
Сайт kp.ru писал, что Илон Маск в шестой раз станет отцом. В 2019 году Маска назвали самым высокооплачиваемым руководителем в США.
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ИСТОЧНИК KP.RU