Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:18:22+03:00

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Основатель компании Tesla, американский инженер Илон Маск исполнил танец на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.

На кадрах, опубликованных в Twitter, Маск танцует на сцене во время презентации внедорожников Model Y, которая проходила на китайском заводе, построенном в рекордно короткие сроки. Завод стал первым для Tesla за пределами США и рассчитан на китайского потребителя. На предприятии уже произвели три седана Model 3, один из которых купил житель соседнего пригорода Шанхая.

Tesla также планирует открыть производство в Германии, чтобы поставлять электромобили европейским покупателям.

Ранее Илон Маск выступил на краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».

Также сайт kp.ru писал о том, что Маск следит за русскими мемами о нём и даже комментирует их на русском языке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753461" frameborder="0"></iframe> Танец Илона Маска на открытии завода Tesla в Шанхае.

ИСТОЧНИК KP.RU