Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае
Основатель компании Tesla, американский инженер Илон Маск исполнил танец на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.
На кадрах, опубликованных в Twitter, Маск танцует на сцене во время презентации внедорожников Model Y, которая проходила на китайском заводе, построенном в рекордно короткие сроки. Завод стал первым для Tesla за пределами США и рассчитан на китайского потребителя. На предприятии уже произвели три седана Model 3, один из которых купил житель соседнего пригорода Шанхая.
Tesla также планирует открыть производство в Германии, чтобы поставлять электромобили европейским покупателям.
Ранее Илон Маск выступил на краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».
Также сайт kp.ru писал о том, что Маск следит за русскими мемами о нём и даже комментирует их на русском языке.
Танец Илона Маска на открытии завода Tesla в Шанхае.
ИСТОЧНИК KP.RU