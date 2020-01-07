2020-01-07T16:18:22+03:00
В мире

Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

Основатель SpaceX исполнил танец на презентации внедорожника [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
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Основатель Tesla станцевал на первом заводе компании в КитаеОснователь Tesla станцевал на первом заводе компании в КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель компании Tesla, американский инженер Илон Маск исполнил танец на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.

На кадрах, опубликованных в Twitter, Маск танцует на сцене во время презентации внедорожников Model Y, которая проходила на китайском заводе, построенном в рекордно короткие сроки. Завод стал первым для Tesla за пределами США и рассчитан на китайского потребителя. На предприятии уже произвели три седана Model 3, один из которых купил житель соседнего пригорода Шанхая.

Tesla также планирует открыть производство в Германии, чтобы поставлять электромобили европейским покупателям.

Ранее Илон Маск выступил на краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».

Также сайт kp.ru писал о том, что Маск следит за русскими мемами о нём и даже комментирует их на русском языке.

Танец Илона Маска на открытии завода Tesla в Шанхае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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