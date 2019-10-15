2019-10-15T10:12:04+03:00
Политика

Адвокат Трампа получил 500 тысяч долларов за консультацию от украинского бизнесмена Парнаса

Лев Парнас и еще один помощник Рудольфо Джулиани были арестованы в США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Адвокат Трампа ДжулианиАдвокат Трампа ДжулианиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Адвокат президент США признался в получении 500 тысяч долларов за консультацию представителям украинской компании Льва Парнаса. Напомним, Парнас и Игорь Фруман арестованы в США по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

В Wall Street Journal опубликована статья, в которой сказано о «российском доноре». Деньги бизнесмена из России Фруман и Парнас якобы использовали, чтобы получить «влияние на кандидатов». Также по версии СМИ, Парнас и Фруман были помощниками Джулиани в деле о Байдене. Адвокат Трампа приезжал в Украину якобы для того, чтобы инициировать расследование о главном политическом конкуренте действующего президента США на предстоящих выборах.

Журналистам Reuters Джулиани рассказал о том, что действительно получил 500 тысяч доларов за консультацию фирме Парнаса Fraud Guarantee. Речь шла о консультации по "нормативным вопросам".

- Большая часть работы, которую он проделал, была завершена в 2018 году, но он занимался наблюдением более года, - сообщает издание.

Прокуратура Нью-Йорка получила доступ к информации о счетах Джулиани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг
Пара пришла хоронить на кладбище дочь и обнаружила закопанного заживо чужого ребенка
Соцстрах предупредил о мошенниках, действующих от имени фонда
«Закройте голову руками и завалитесь на бок»: в МЧС дали рекомендации, как выжить в ДТП
Россияне назвали самые скучные профессии
В России создадут промышленные площадки для испытаний промышленных дронов
Сирийские военные встретились с отступающими войсками США
В правительстве поддерживают появление единой платежки за коммуналку
Роскосмос отправит на луну «внука» робота-Федора
Власти США хотели «без лишнего шума» вывезти ядерное оружие из базы Турции
Прокуратура Нью-Йорка получила доступ к данным по банковским счетам адвоката Трампа
Сербские СМИ пишут о попытках США лишить Россию Северного морского пути
В Японии число жертв от мощнейшего тайфуна «Хагибис» увеличилось до 67 человек
СМИ сообщили о намерении США передать России контроль над Манбиджем на фоне ситуации
Глава украинского МИД назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»
Президент Эквадора отозвал указал о субсидиях на бензин, приведший к протестам в стране
Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Из-за ситуации в Сирии Трамп направил в Анкару делегацию
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
США не выдали визы 18 российским делегатам на нынешней сессии ГА ООН
Рейтинг Зеленского на Украине за месяц упал почти на десять процентов
В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
«Выпустите меня отсюда»: умерший ирландец на собственных похоронах развеселил родственников
Полиция задержала красноярцев, избивших до смерти приятеля
Социологи выяснили, что около половины жителей Украины против ликвидации русских школ
Трамп заявил, что готовит санкции против турецких чиновников