Адвокат Трампа получил 500 тысяч долларов за консультацию от украинского бизнесмена Парнаса

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-15T10:12:04+03:00

Лев Парнас и еще один помощник Рудольфо Джулиани были арестованы в США

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Адвокат президент США признался в получении 500 тысяч долларов за консультацию представителям украинской компании Льва Парнаса. Напомним, Парнас и Игорь Фруман арестованы в США по подозрению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

В Wall Street Journal опубликована статья, в которой сказано о «российском доноре». Деньги бизнесмена из России Фруман и Парнас якобы использовали, чтобы получить «влияние на кандидатов». Также по версии СМИ, Парнас и Фруман были помощниками Джулиани в деле о Байдене. Адвокат Трампа приезжал в Украину якобы для того, чтобы инициировать расследование о главном политическом конкуренте действующего президента США на предстоящих выборах.

Журналистам Reuters Джулиани рассказал о том, что действительно получил 500 тысяч доларов за консультацию фирме Парнаса Fraud Guarantee. Речь шла о консультации по "нормативным вопросам".

- Большая часть работы, которую он проделал, была завершена в 2018 году, но он занимался наблюдением более года, - сообщает издание.

Прокуратура Нью-Йорка получила доступ к информации о счетах Джулиани.

ИСТОЧНИК KP.RU