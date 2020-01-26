Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:58:15+03:00

Из города Ухань невозможно выехать, но власти США отправят для своих граждан туда самолет Фото: REUTERS

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В Госдепартаменте США приняли решение эвакуировать из закрытого после вспышки заболевания коронавирусом американцев. Как сообщает Reuters, это будет "единственный рейс". Пассажирами станут сотрудники консульства США, а также рядовые американцы - для них предусмотрено ограниченное количество мест.

- Некоторые частные граждане США смогут сесть на «единственный рейс», вылетев из Уханя 28 января в Сан-Франциско, и попросить тех, кто заинтересован, связаться с посольством США в Пекине, - сказано в сообщении Госдепартамента.

В городе Ухань в конце декабря 2019 года впервые зафиксировали "новую форму вирусной пневмонии". Число заболевших росло и 25 января 2020 года, жертвами коронавируса стали 56 человек, свыше 2000 заражены. Причем заболевшие есть как в Китае, так и в США, Европе, Канаде.

В 11-миллионном Ухане не работает общественный транспорт, включая поезда и самолеты.

В России нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Ранее медики проверяли туристов из Китая, госпитализированных с температурой. Оказалось, у них просто ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU