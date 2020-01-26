У госпитализированных в Москве туристов из Китая пневмония не подтвердилась

В Москве восемь человек, которые накануне приехали из Китая, были госпитализированы из отеля в Войковском районе на севере столицы. Туристы обратились за медицинской помощью после того, как у них поднялась высокая температура.

Прибывшие медики заподозрили у семерых пациентов ОРВИ, еще у одного - ангину. Выдвижение "скорой" на место обусловлено в первую очередь тем, что речь идет о туристах, недавно прибывших из Китая - в эти дни в КНР свирепствует новый коронавирус, жертвами которого уже стали более 40 человек.

Однако в данном случае никакие мрачные подозрение не подтвердились. Обратившихся за помощью туристов доставили в больницу, они находятся в удовлетворительном состоянии. Признаков осложненного течения ОРВИ, и тем более пневмонии, у них не наблюдается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

- Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, - отметил собеседник агентства.

По данным медиков, у пациентов проявляются "нормальные" признаки респираторного заболевания. Остальных постояльцев также осмотрели.

Напомним, как писал сайт kp.ru приезжих из Китая в больницу увезли прямо из гостиницы. Сейчас там проживает порядка 220 граждан из КНР. За помощью к врачам обратились сотрудники отеля, врачи провели обследование недавно прибывших участников туристической группы. Большинство же постояльцев гостиницы - граждане КНР, живущие в ней два года.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Китае скончались больше 40 человек. Свыше тысячи заражены. Власти страны приняли решение "закрыть" несколько городов из-за карантина.

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