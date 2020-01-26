Первый туроператор вывозит российских туристов из Китая: что известно про коронавирус на данный момент

Число жертв нового коронавируса достигло 56 человек. В основном среди заболевших – пожилые люди, но есть в том числе и дети. Самому маленькому пациенту, которому поставили диагноз, всего два года. По данным Reuters, в мире больше 2000 человек заражены коронавирусом.

Из китайского города Ухань, где заболевание впервые было диагностировано в конце 2019 года как «новая форма вирусной пневмонии», коронавирус «вышел» в январе 2020 года и стал распространяться не только на другие города страны, но и за ее пределы: единичные случаи заражения зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде, где предварительные тесты показали, что у 50-летнегго мужчины, прибывшим в Торонто из города Ухань, новый тип вируса.

В России официально нет подтвержденных случаев заболевания «китайским» вирусом. Восемь человек в Москве госпитализированы с подозрением на коронавирус – все они туристы из Китая. Но медики успокоили – у них всего-лишь ОРВИ.

В сети появились кадры конвульсий зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

Чтобы избежать распространения заболевания, первая турфирма «Русь-тур» приняла решение вывезти своих клиентов из китайского Хайнань. Эвакуация начнется 26 января.

Число заболевших

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщает о 1 975 случаях заражения новым коронавирусом, 56 человек погибли.

Власти Таиланда сообщили о пяти случаях, Австралия - о четырех, Сингапур, Франция, Япония, Тайвань и Малайзия – о трех, Вьетнам, Южная Корея и США – по два случая заражения, Непал один.

Симптомы заболевания

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

Главными симптомами считает жар, кашель и затрудненное дыхание, а также судороги. В авэропортах практически по всему миру введены повышенные меры контроля. Пассажиров проверяют с помощью тепловизоров. Однако, некоторым удается обмануть технику. Так, китаянка с высокой температурой и другими симптомам коронавируса прибыла во Францию, но чтобы не быть госпитализированной, выпила жаропонижающее, о чем поделилась в соцсетях. Женщину быстро вычислили и направили на обследование.

Что делают для нераспространения

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

Власти Китая утверждают, что вирус мутирует и может передаваться при контакте с человеком. Поэтому в стране закрыли 25 городов и провинций, включая Ухань. Это означает, что жители не смогут выехать за пределы населенных пунктов – общественный транспорт не работает, поезда отменили, а автомобильные дороги перекрыла полиция.

Председатель Си Цзиньпин заявил во время заседания политбюро в субботу, что «ситуация стала серьезной». Жителям страны советуют избегать скоплений людей, соблюдать меры гигиены – мыть чаще руки, носить защитные маски (за их отсутствие могут штрафовать), а также не здороваться за руки, заменив приветствие традиционным наклоном.

Закрывают места, которые популярны у туристов в Китае: Запретный город, кинотеатры, а также Диснейленд и Ocean Park в Гонконге. В Гонконге объявлена чрезвычайная ситуация, каникуля для школьникв продлил до 17 февраля. Отменили все официальные празднования Лунного Нового года и официальные визиты в материковый Китай.

В Ухань строят две новые больницы на 2300 коек для лечения пациентов.

Ростуризм и Роспотребнадзор рекомендуют россиянам не ездить в Китай до стабилизации ситуации с заболеванием. Тем, кто уже купил путевки, вернут деньги в полном объеме.

Как идет лечение заболевших

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756643" frameborder="0"></iframe> В Ухане стоят больницу для заражённых коронавирусом.В Ухане началось строительство отдельной больницы для размещения зараженных коронавирусом

Пока официально подтвержден только один случай выздоровления пациента с диагнозом коронавирус. Российские ученые ведут переговоры с китайскими коллегами для создания вакцины от этого смертельного заболевания. Для этого в Россию должны передать образец вируса. Правда, на создание вакцины может уйти не меньше полугода. Сайт kp.ru писал, можно ли сделать прививку от опасного заболевания.

Еще три исследовательские группы начали работу по разработке потенциальных вакцин, они планируют завершить работу за три месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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