26 Янв. 2020 2020-01-26T15:46:53+03:00

С криком «Майк Тайсон!» украинский боксер укусил соперника во время боя Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Украинский боксер Иван Редкач укусил за ухо соперника, американца Дэнни Гарсию во время боя за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Инцидент произошёл в восьмом раунде. Когда боксеры сошлись в клинче украинец укусил американца.

«Он крикнул "Майк Тайсон!" и укусил меня. Я думал, мне понадобятся швы или что-то типа того», - передает Associated Press слова Гарсия после поединка. Спортсмен отметил, что такое произошло с ним впервые в жизни.

Укус не помог Редкач одержать победу. Американец выиграл поединок единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111).

Для Гарсию это была 36 победа в карьере при двух поражениях. Редкача побеждал 23 раза, терпел пять неудач.

Напомним, в 2012 году во время поединка по вольной борьбе на XXX Олимпийских играх индийский спортсмен Сашила Кумара укусил за ухо своего противника из Казахстана Акжурек Танатаров.

Боксер Иван Редкач укусил соперника за ухо во время боя.

ИСТОЧНИК KP.RU