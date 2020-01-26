Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:31:22+03:00

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Президент России Владимир Путин направил приветствия участникам мемориального вечера «Хранитель памяти» 26 января в Москве, приуроченному к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что преступления нацистов не имеют срока давности и не может быть забыто.

«Холокост – одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения», - говорится в телеграмме главы государства.

Путин отмтеил, что любые попытки замолчать эти преступления нацистов и переписать историю недопустимы и безнравственны. Российский президент назвал общим долгом сохранение и передачу будущим поколениям правды о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах и замученных в концлагерях.

Напомним, на открытии памятник героям Сопротивления в нацистских лагерях смерти в прошлом году глава государства заявил, что преступлениям нацизма нет прощения, как нет оправдания его соучастникам — бандеровцам и легионам СС.

ИСТОЧНИК KP.RU