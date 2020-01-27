Мишель Обама получила Grammy за лучший альбом разговорного жанра
Мишель Обама, жена бывшего президента США Барака Обамы получила престижную музыкальную награду. Она была отмечена премией Grammy в номинации "Лучший альбом разговорного жанра".
Награду бывшей первой леди США вручили за изданные ею мемуары под названием "Становление", которые вышли в том числе на аудионосителях. Книга Мишель Обамы переведена на 31 язык, она также продается в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах. Мемуары поделены на три части: "Становясь мною", "Становясь нами" и "Становясь большим". В свет мемуары вышли в ноябре 2018 года и за первые дни продаж, были куплены 1,4 миллиона экземпляров в печатном и цифровом вариантах.
Напомним, что в воскресенье, 26 января в Лос-Анджелесе проходит 62-я церемония вручения престижных музыкальных наград Grammy.
ИСТОЧНИК KP.RU