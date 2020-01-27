2020-01-27T11:17:41+03:00
Наука

Рогозин опубликовал видео процесса сборки ракет-носителей "Союз"

Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter работу по сборке ракет-носителей "Союз-2"Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter работу по сборке ракет-носителей "Союз-2"Фото: Влад КОМЯКОВ
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter работу по сборке ракет-носителей "Союз-2". На ролике показаны несколько составных частей ракеты, а также процесс работы в техническом комплексе над деталями корпуса и двигателями "Союз-2".

Напомним, что "Союз-2" это семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса. Его разработкой занимался самарский ракетно-космический центр "Прогресс".

Ранее Дмитрий Рогозин в интервью "Комсомольской правде" заявил, что на появление нового поколения космической техники у России есть "от силы 3,5 года".

Также kp.ru писал о планах Роскосмоса с 2020 года начать возить на МКС по шесть туристов в год. Департамент развития коммерческих проектов ожидает заработать для Роскосмоса на космических туристах около 3 миллиардов долларов. Такая поездка обойдётся в 30 миллионов долларов для каждого туриста.

Сборка ракет "Союз". В Техническом комплексе идёт сборка пяти ракет ""Союз-2" пусковой кампании этого года

ИСТОЧНИК KP.RU

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