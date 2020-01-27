Названы регионы, где продают самое дешевое мясо

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:45:53+03:00

В Росстате назвали регион с самым дорогим и самым дешевым мясом Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2019 больше всего подорожала баранина

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Росстат проанализировал цены на мясо в России и назвал регионы, где данный товар можно приобрести дешевле всего.

Оказывается, по итогам 2019 года больше всего подорожала баранина (кроме бескостного мяса). Она прибавила в цене 13% и составила 422 рубля, пишет NEWS.ru.

Дороже всего баранину продают на Чукотке – 801 рубль и в Магаданской области – 645 руб, а дешевле всего в Забайкальском крае – 319 руб и в Туве – 331 руб.

Что касается говядины, то она тоже прибавила в цене, но чуть меньше, чем баранина – 6 процентов. Цена за килограмм продукта достигает 350 рублей. В декабре самая низкая цена на неё была зафиксирована в Туве (266 рублей) и Тамбовской области (305), самая высокая — в Камчатском крае (554) и на Чукотке (497).

Мясо индейки подорожало на 4 процента, теперь за кг продукта придется выложить от 362 до 376 рублей. Дешевле всего платят за продукт в Мордовии 244 руб, а дороже всего на Сахалине – 492 руб.

Бескостная говядина теперь на 2 процента дороже: с 482 до 491 рубля. Жители Дагестана отдают за кг данного мяса 366 руб, а Чукотки – 691 руб.

Экономнее всего покупать курицу. Например, куриные окорочка подорожали всего на 1%. Их средняя стоимость составила 171 рубль за килограмм: в Чечне (138), на Чукотке (269).

Если все предыдущие позиции дорожали, то свинина наоборот скинула в цене: мясо на кости с 275 до 265 рублей за кг и с 369 до 357 рублей за бескостное.

Дешевле всего купить данное мясо в Чувашии- 210 руб, а дороже всего на Чукотке – 565 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU