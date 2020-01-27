2020-01-27T12:18:31+03:00
Общество

Работа вместо учебы: более 60 процентов студентов вынуждены подрабатывать

44 процента работают не по специальности, а ради денег
Елена АКИМОВА
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Более 60 процентов российских студентов вынуждены подрабатывать во врем учебыБолее 60 процентов российских студентов вынуждены подрабатывать во врем учебыФото: Рамиль ГАЛИ
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Более 60 процентов российских студентов вынуждены работать во время учебы. При этом 44 процента трудятся не по специальности, а чтобы иметь средства для жизни и платить за обучение.

Самые работающие студенты в Краснодарском крае (72%), а меньше всего трудятся в Томской области (50%).

Ради денег работают чаще всего в Санкт-Петербурге (87%) и Сибирском федеральном округе (86%). Но большинство студентов признаются, что после окончания учебы не хотели бы работать в данной компании.

Работодатели тоже видят много молодых людей на рынке труда и предлагают вакансии именно для них. Больше всего таких в Екатеринбурге – 42%, в Хабаровске – 29%, в Нижним Новгороде и Краснодаре 26%.

Чаще всего молодежи предлагают трудоустроиться на позиции официант, менеджер по продажам, повар, курьер, продавец-консультант и менеджер по работе с клиентами. К таким результатам пришли исследователи компании HeadHunter.

Во Всероссийском союзе студентов отметили, что студенты вынуждены работать, так как получают мизерные стипендии. При этом постоянные совмещения и подработки не могут не отражаться на качестве учебы.

— Такая проблема существует уже давно и решить ее пока не получается. В среднем размер стипендий составляет 3 тысячи рублей и только некоторые получают повышенную - 10–12 тыс. рублей. На такие деньги сложно прожить в крупном городе. Не стоит забывать, что кто-то учится в кредит и заработанные деньги идут на погашение займа, -комментирует «Известиям» зампредседателя Всероссийского союза студентов Михаил Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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