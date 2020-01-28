Актриса из "Глухаря" Лариса Хорошилова попала в больницу после ДТП в центре Москвы

28 Янв. 2020 2020-01-28T01:49:22+03:00

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В центре Москвы на Большой Ордынке произошло ДТП, в результате которого пострадала 77-летняя актриса Лариса Хорошилова. Она снималась в сериалах "Глухарь", "Карпов", "Час Волкова" и других отечественных картинах. Артистка не была ни пассажиром, ни водителем одного из автомобилей, попавших в аварию.

Как передает Пятый канал, на Хорошилову наехала машина. По данным издания, два автомобиля столкнулись из-за того, что один из водителей, вероятнее всего, не пропустил другого. В итоге произошло боковое столкновение. Одна из машин оказалась на тротуаре, а вторая на пешеходном переходе.

Отмечается, что в какой-то момент автомобиль наехал на актрису, в результате чего ей потребовалась помощь медиков. Хорошилова была госпитализирована. Дополнительно информации о ее состоянии не приводится.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. В том числе, кто виновен в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU