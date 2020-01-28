2020-01-28T02:56:11+03:00
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко

Свой пост она занимала с декабря 2018 года
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко. Фото: Минздрав РФМишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко. Фото: Минздрав РФ
Изменить размер текста:

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко. Она занимала этот пост с декабря 2018 года. Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте правительства.

- Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе, - сказано в распоряжении.

С июля 2014 года, до того, как стать замминистра здравоохранения Бойко возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ.

Напомним, сайт kp.ru писал накануне о трех последних назначениях Мишустина. По его распоряжению Илья Гудков стал генеральным директором "Российского экологического оператора". Также он назначил двух новых заместителей министров. Кадровые перестановки произошли в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также в Минфине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны
Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко
В США у здания суда произошла перестрелка
Актриса из "Глухаря" Лариса Хорошилова попала в больницу после ДТП в центре Москвы
Мишустин назначил Гудкова на пост главы "Российского экологического оператора"
Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийской Баньясе
В Госдуме претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России назвали "больной фантазией"
Мишустин назначил Бокову на пост замминистра цифрового развития
"У польского руководства своя история": Посольство РФ в ФРГ ответило на заявления Польши о компенсациях
На итальянском телешоу Украину назвали Малороссией
В Самарской области приняли план по предупреждению завоза и распространения коронавируса
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Более 800 тысяч российских учителей получат доплату за классное руководство
В российском посольстве ничего не знают об исчезновении Андрейченко
Голикова: Необходимости закрытия границ с Китаем из-за распространения коронавируса нет
Голикова оценила расходы на горячее питание для учащихся школ
"Не доверял супруге": Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью
В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет
Голикова: Около 18,5 миллиона россиян находятся за чертой бедности
Депутат Рады от партии "Слуга народа" стал вице-президентом ПАСЕ
Состав президиума Госсовета утвердил Путин
Талибы взяли ответственность за крушение самолета в Афганистане
В Сети опубликовано видео крушения самолета в Афганистане
Правительство поддержит закон о блокировке пользователей электронной почты, распространяющих запрещённую информацию