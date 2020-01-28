Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко

28 Янв. 2020 2020-01-28T02:56:11+03:00

Свой пост она занимала с декабря 2018 года

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко. Она занимала этот пост с декабря 2018 года. Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте правительства.

- Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе, - сказано в распоряжении.

С июля 2014 года, до того, как стать замминистра здравоохранения Бойко возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ.

Напомним, сайт kp.ru писал накануне о трех последних назначениях Мишустина. По его распоряжению Илья Гудков стал генеральным директором "Российского экологического оператора". Также он назначил двух новых заместителей министров. Кадровые перестановки произошли в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также в Минфине.

ИСТОЧНИК KP.RU