Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко. Она занимала этот пост с декабря 2018 года. Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте правительства.
- Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе, - сказано в распоряжении.
С июля 2014 года, до того, как стать замминистра здравоохранения Бойко возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ.
Напомним, сайт kp.ru писал накануне о трех последних назначениях Мишустина. По его распоряжению Илья Гудков стал генеральным директором "Российского экологического оператора". Также он назначил двух новых заместителей министров. Кадровые перестановки произошли в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также в Минфине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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