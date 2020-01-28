2020-01-28T00:58:22+03:00
Политика

Мишустин назначил Гудкова на пост главы "Российского экологического оператора"

Компания была создана в январе 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина
Мария ИГНАТЬЕВА
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Мигустин назначил Гудкова на пост главы "Российского экологического оператора"Мигустин назначил Гудкова на пост главы "Российского экологического оператора"Фото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о назначении Ильи Гудкова на должность генерального директора "Российского экологического оператора". Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

- Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года, - сообщается в распоряжении.

Ранее этот пост занимал Денис Буцаев. Экс-премьер страны Дмитрий Медведев сместил его с должности в ноябре минувшего года. А создан "Российский экологический оператор" был по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2019 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о ряде других назначений, о которых распорядился Мишустин. Кресло премьер-министра он занял в середине января. Его кандидатуру утвердили в Госдуме. "За" проголосовали 383 депутата. Против никто не высказался, 41 воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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