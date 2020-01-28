В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:53:17+03:00

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Следователи устанавливают причину смерти восьмиклассницы в Подмосковье. Известно, что 14-летняя девочка шла в школу. Внезапно она почувствовала себя плохо и потеряла сознание прямо на тротуаре. Очевидцы вызвали ей "скорую помощь". Подростка забрали в больницу, по пути стали проводить реанимационные мероприятия, но спасти школьницу не удалось. Несмотря на экстренную помощь врачей, сердце девочки остановилось.

- По предварительным данным следствия, 14-летняя девочка по пути в школу почувствовала недомогание, после чего потеряла сознание,- сообщили ТАСС в Главном следственном управлении.

Теперь следователи проводят проверку, в первую очередь им предстоит установить причину смерти подростка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проверят медицинскую карту школьницы, были ли у нее хронические заболевания, в том числе заболевания сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU