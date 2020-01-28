Из-за изменений климата Тихий океан настолько окисляется, что вода растворяет раковины крабов

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:45:52+03:00

С мягким панцирем шансов у краба выжить в океане значительно меньше Фото: oceanacidification.noaa.gov Фото: другой источник.

Ученые заявляют, что нужно уже сейчас обратить внимание на проблему, пока не произошли изменения в пищевой цепи, и не стало слишком поздно

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Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере приводит к тому, что океан начинает поглощать этот газ в большем объеме. Соответственно снижается уровень pH в Тихого океана– проще говоря, он окисляется. Ученые замечали это раньше, но теперь обнаружили, что окисление воды приводит к проблемам ракообразных.

Согласно новому исследованию, у крабов Dungeness в «кислой» воде растворяется часть раковины и соответственно, повреждаются сенсорные органы.

- Если крабы уже затронуты, нам действительно нужно убедиться, что мы уделяем достаточно внимания различным компонентам пищевой цепи, пока не стало слишком поздно, - говорит CNN ведущий автор исследования Нина Беднарсек, старший научный сотрудник исследования прибрежных вод Южной Калифорнии Проект.

Повреждения под микроскопом Фото:www.sciencedirect.com

Повреждения крабов назвали преждевременными – ученые прогнозировали, что такое может произойти, но не ожидали, что процесс будет настолько быстрым.

- Личинки крабов с признаками растворения их раковин были меньше, чем другие личинки. Это может вызвать задержки развития, которые могут повлиять на скорость их созревания, - говорят ученые, напоминая, что панцирь – это не только защита от хищников, он влияет и на плавучесть обитателей океана.

Изменения могут ударить и по экономике прибрежных районов, где основной промысел – вылов ракообразных.

ИСТОЧНИК KP.RU