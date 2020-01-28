2020-01-28T11:07:12+03:00
Политика

В Алеппо жертвами обстрела боевиков вновь стали мирные жители

Две ракеты уничтожили жилой дом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В сирийском Алеппо продолжаются обстрелыВ сирийском Алеппо продолжаются обстрелыФото: REUTERS
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В Сирии боевики продолжают вести обстрелы жилых районов Алеппо. Накануне две ракеты разрушили жилой дом, в котором в этот момент находились несколько человек. Кого-то удалось спасти из-под завалов, но два человека погибли.

Валид Нашид - первый, кого достали спасатели. Он рассказал о своем погибшем сыне. Мужчина был убит за день до своей помолвки.

«Сын пришел с работы, помолился и лег спать по раньше, мы завтра должны были идти на сватовство, он собирался жениться», - приводит слова Нашида сайт телеканала «Звезда».

Мужчина до последнего верил, что медикам удастся спасти его сына, но когда спасатели смогли разобрать завалы, мужчина уже был мертв.

Как сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР, задержанные террористы рассказали, что в Идлибской зоне деэскалации действуют химические лаборатории, поэтому исключать возможность газовых атак и провокаций нельзя, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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