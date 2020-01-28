Косачёв назвал заявления Зеленского об СССР самым подлым ударом

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:35:51+03:00

Косачёв считает заявление Зеленского не только подлым ударом по отношениям России и Украины, но и предательством по отношению к украинцам Фото: Артем КИЛЬКИН

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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал самым подлым ударом для российско-украинских отношений и настоящим предательством по отношению к собственным соотечественникам заявление Владимира Зеленского о том, что СССР развязала Вторую мировую войну наравне с фашистской Германией. Об этом Косачёв написал в своём Facebook.

- Как мне кажется, зря Зеленский старается быть "святее Папы Римского", "западнее Запада" в интерпретациях военного и предвоенного прошлого. Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе - украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников, - написал он.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о поддержке Киевом позиции Варшавы, которая считает, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. О таком заявлении на брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

ИСТОЧНИК KP.RU