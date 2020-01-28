2020-01-28T13:50:19+03:00
Политика

Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа

Так в США назвали инициативу по ближневосточному урегулированию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление условий «сделки века» во вторник 28 января. Так он назвал предложения по палестино-израильскому урегулированию. Делали плана пока не известно. По версии газеты The New York Times документ разработали советники американского президента, а также его зять – муж дочери Иванки - Джаред Кушнер. По одной из версий американцы выступят за новые границы Израиля , то есть фактически признают часть Иорданской долины территорией Израиля. В американском издании не исключают, что на эту «сделку века» не пойдут палестинские лидеры.

- В наших контактах с США нам они деталей каких-либо не сообщали, - приводит слова главы российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.

Российский министр считает, что если информация о содержании документа, появившаяся в СМИ, правдива, то позиция РФ в том, чтобы обязательно уесть мнение палестинской стороны.

Американцы уже не в первый раз предлагают условия для заключения "сделки века". В 2019 году власти США хотели создать на западном берегу реки Иордан палестинского государство. Предложение по разделу Иерусалима не поддержали в Палестине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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