2020-01-28T14:04:20+03:00
Политика

Лавров: Южный Судан обеспечит российским компаниям комфортные условия

Москва также заинтересована в развитии сотрудничества с Джубой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Южный Судан пообещал обеспечить комфортные условия и безопасность российских компаний, которые будут работать в республике. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал на совместной пресс-конференции со своей коллегой из этой южноафриканской страны Авут Денг Акуил.

Он подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Джубой, не только в торгово-экономической и гуманитарной сферах, но и по другим направлениям.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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