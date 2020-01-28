Лавров: Южный Судан обеспечит российским компаниям комфортные условия
Москва также заинтересована в развитии сотрудничества с Джубой
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Южный Судан пообещал обеспечить комфортные условия и безопасность российских компаний, которые будут работать в республике. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал на совместной пресс-конференции со своей коллегой из этой южноафриканской страны Авут Денг Акуил.
Он подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Джубой, не только в торгово-экономической и гуманитарной сферах, но и по другим направлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU