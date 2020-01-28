Главу Чувашии Игнатьева исключили из партии "Единая Россия"

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:39:11+03:00

Такое решение президиум генсовета принял на фоне скандалов с участием Игнатьева

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Серкетарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил об исключении из партии главы Чувашии Михаила Игнатьева. Такое решение принял президиум генсовета партии.

Ранее 28 января Игнатьев огласил своё ежегодное послание Госсовету на фоне появившейся в СМИ информации о грядущей отставке.

Напомним, что 23 января в интернете появилось видео, на котором Игнатьев во время вручения спасателям ключей от новых пожарных машин заставил офицера МЧС подпрыгивать за ними, высоко поднимая ключи и улыбаясь. Ролик вызвал возмущение и критику жителей Чувашии, многие назвали неприемлемым неуважение Игнатьева по отношению к человеку, ежедневно спасающему жизни людей.

18 января на торжественном мероприятии, посвященном Дням российской и чувашской печати, Игнатьев призвал журналистов "мочить" отдельных своих коллег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU