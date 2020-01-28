Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:59:29+03:00

На этот раз в ЕС решили наказать тех, кто был причастен к организации Единого дня голосования 8 сентября 2019 года на полуострове

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В Евросоюзе расширили санкционный список россиян. В него добавили имена чемерых жителей нашей страны- по версии представителей ЕС, все они были причастны к организации выборов в сентябре 2019 года в Крыму. Напомним, 8 сентября состоялся единый день голосования в России – крымчане выбирали членов Госсовета республики, а севастопольцы - членов Заксобрания города.

Корреспонденту ТАСС представитель Совета ЕС подтвердил внесение россиян в черные списки.

Это объясняется тем, что в организации так и не признали итоги референдума 2014 года, когда Крым присоединился к России. Явка превысила 70 процентов, а проведение выбором, как отметили в ЦИК отвечало международным нормам.

В соответствии с этой позицией в ЕС регулярно вносят в черные списки россиян из-за выборов, прошедших в Крыму, поскольку голосование считают не легитимным.

В ответ на это жители Крыма обвинили ЕС в пренебрежении правом жителей полуострова на свободные выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU