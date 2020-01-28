Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:08:46+03:00

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Историк оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского, который упрекнул СССР в причастности к развязыванию Второй мировой войны.

Доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов отметил, что попытка увязать начало войны строго с советско-германским договором о ненападении является конъюнктурной, а ее целью — оправдать Мюнхенский сговор.

Начало второй мировой войны нельзя считать с 1 сентября 1939 года. В Европе она началась, по мнению историка, как минимум с 1935–1936 года.

- Польша не была первой жертвой. В 1938 году произошло включение Австрии в состав Германии, так называемый аншлюc Австрии, а в марте 1939-го Германия завершила поглощение Чехословакии, - комментирует «Известиям» историк.

К сентябрю 1939 года в мире действовала «одна из сильнейших армий в мире, вермахт, и пружина войны начала распускаться».

Ранее президент Украины во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой перенес вину за начало Второй мировой войны на «сговор тоталитарных режимов». А после причислил украинскую армию к тем, кто участвовал в освобождении Освенцима. А вот момент, что в освобождении участвовала Красная армия, был опущен.

ИСТОЧНИК KP.RU