Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:49:05+03:00

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Посольство Китая в Дании официально потребовали извинений от Датского издания Jyllands-posten. Причиной конфликта стала карикатура, на которой художник таблоида Нильс Бо Бойсен нарисовал свою версию флага КНР – звезды на красном фоне он заменил изображениями вируса.

Рисунок посвящен распространению коронавируса, который погубил 107 жизней. Заражены больше 4,4 тысяч человек. Заболевание вышло за пределы Китая, случаи заражения фиксируют в США, странах Европы, Японии. Появились два случая заражения среди людей, которые не посещали ни город Ухань, ни вообще Китай – они заразились от тех, кто привез вирус в Японию и Германию.

- Без всякого сочувствия издание перешло черту цивилизованного общества и этическую границу свободы слова, это оскорбляет человеческую совесть. Мы выражаем наше сильное возмущение и требуем, чтобы Jyllands-posten и Niels Bo Bojesen публично извинились перед китайским народом,- сказано в сообщении посольства.

На рисунке звезды заменили изображениями вирусаФото: Twitter.com

В издании извиняться отказались. Главный редактор утверждает, что у них не было намерений унижать или насмехаться.

- Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. Насколько я понимаю, здесь есть два разных типа культурного понимания, - ответил главный редактор Jyllands-Posten, Джейкоб Нибро.

Мнения в Сети разделились. Многие посчитали Данию виновной в неуважении. В ответ на карикатуру пользователи твиттер стали переделывать флаг Дании. В другом лагере выступили за свободу слова и напомнили, что в Китае из-за недостаточного контроля в сфере продажи диких животных на рынках регулярно происходят вспышки вирусных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU