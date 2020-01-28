Пассажиры рейса из Шанхая устроили пятичасовой бунт из-за отказа лететь с жителями города Ухань

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:15:57+03:00

Больше 70 человек требовали предоставить отдельный борт тем, кто может быть переносчиками смертельно опасного коронавируса

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Рейс Шанхай- Нагои (Япония) задержали больше чем на пять часов из-за того, что пассажиры отказались лететь с жителями китайского города Ухань. Напомним, Ухань стал эпицентром распространения вирусной пневмонии нового типа – коронавирус убил уже 107 человек, заражены больше 4 тысяч. Заболевание может передаваться не только воздушно-капельным, но и контактным путем, например, если потереть рукой, на которую попал вирус глаза. Все 14 дней, что длится инкубационный период, коронавирус может передаваться окружающим.

Из-за страха заразиться, больше 70 пассажиров в шанхайском аэропорту устроили бунт. Жителей города Ухань они вычислили по акценту. В авиакомпании изданию The Sun подтвердили – среди пассажиров того рейса было 16 человек из Ухани. Самолет должен был вылететь из Китая в Японию в 9.25 утра 27 января. Пассажиров из Уханя попросту не пускали на рейс China Southern Airlines, как сообщает издание, к «ним относились враждебно».

- После напряженного противостояния всем пассажирам в конечном итоге разрешили сесть в самолет,-сообщили изданию в авиакомпании.

В аэропортах во всем мире введены повышенные меры досмотра - пассажиров проверяют тепловизорами на наличие температуры. Большинство заразившихся - посещали Китай. Только один случай подтвержден в Японии, человек заразился, не выезжая за пределы своей страны - он подхватил вирус от соотечественники, привезшего инфекцию в Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU