Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку
Чжоу Сяньван - мэр Уханя, где произошла первая вспышка коронавируса нового типа, сообщил о намерении подать в отставку в знак признания вины перед жителями.
«Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения», - заявил глава города.
В своей речи мэр признал, что власти, закрыв город для сдерживания распространения вируса, «заработали плохую историческую репутацию». Он отметил, что город с более чем 10-миллионным населением был закрыт впервые в истории человечества.
Напомним, днем ранее Чжоу Сяньван заявил, что готов покинуть свой пост, если закрытие города вызовет недовольство. Он также признал, что в начале вспышки коронавируса данные о заболевших оглашались недостаточно оперативно.
Жертвами коронавируса стали более 100 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. В Сети есть специальная карта с местами обнаружения инфицированных людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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