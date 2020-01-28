Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:22:15+03:00

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Чжоу Сяньван - мэр Уханя, где произошла первая вспышка коронавируса нового типа, сообщил о намерении подать в отставку в знак признания вины перед жителями.

«Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения», - заявил глава города.

В своей речи мэр признал, что власти, закрыв город для сдерживания распространения вируса, «заработали плохую историческую репутацию». Он отметил, что город с более чем 10-миллионным населением был закрыт впервые в истории человечества.

Напомним, днем ранее Чжоу Сяньван заявил, что готов покинуть свой пост, если закрытие города вызовет недовольство. Он также признал, что в начале вспышки коронавируса данные о заболевших оглашались недостаточно оперативно.

Жертвами коронавируса стали более 100 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. В Сети есть специальная карта с местами обнаружения инфицированных людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1920" src="https://www.kp.ru/video/embed/757124" frameborder="0"></iframe> Музыканты из группы ROSTANY сняли видео о шопинге в Китае во время коронавируса.Видео: Виктор Руденко, группа ROSTANY

ИСТОЧНИК KP.RU