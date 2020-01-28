2020-01-28T16:22:15+03:00
Общество

Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку

Глава города извинился перед жителями [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставкуПризнал вину: мэр Уханя намерен подать в отставкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Чжоу Сяньван - мэр Уханя, где произошла первая вспышка коронавируса нового типа, сообщил о намерении подать в отставку в знак признания вины перед жителями.

«Если это поможет сдерживанию распространения вируса, я хотел бы подать в отставку и принести таким образом свои извинения», - заявил глава города.

В своей речи мэр признал, что власти, закрыв город для сдерживания распространения вируса, «заработали плохую историческую репутацию». Он отметил, что город с более чем 10-миллионным населением был закрыт впервые в истории человечества.

Напомним, днем ранее Чжоу Сяньван заявил, что готов покинуть свой пост, если закрытие города вызовет недовольство. Он также признал, что в начале вспышки коронавируса данные о заболевших оглашались недостаточно оперативно.

Жертвами коронавируса стали более 100 человек. Число зараженных превысило 4,5 тысячи. В Сети есть специальная карта с местами обнаружения инфицированных людей.

Музыканты из группы ROSTANY сняли видео о шопинге в Китае во время коронавируса.Видео: Виктор Руденко, группа ROSTANY

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтруд предложил установить новый прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Ученые рассказали, что летучие мыши в России не могут переносить коронавирус 2019-nCoV
Нетаньяху собирается рассказать Путину о «сделке века» Трампа
Украинский премьер Гончарук объявил о планах на пятилетку для вступления в ЕС
ФАС ожидает объяснений мобильных операторов по поводу повышения цен
Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку
В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус
Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае
Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»
Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней
Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных
Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир