2020-01-28T16:44:44+03:00
В мире

Украинский премьер Гончарук объявил о планах на пятилетку для вступления в ЕС

Этот срок себе поставили в правительстве для того, чтобы сделать Украину отвечающей требованиям членства в Евросоюзе
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Украине планируют достичь соответствия требованиям ЕС через пять летВ Украине планируют достичь соответствия требованиям ЕС через пять летФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах на ближайшие пять лет. С его слов в правительстве поставили «амбициозную цель»:

- Через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС,- написал Гончарук в соцсетях.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет занять место в Евросоюзе, которое освободилось после выхода из альянса Великобритании. По его мнению Украина станет «мощным равноправным игроком».

В стране разработали специальную программу на пять лет, ряд пунктов соответствуют «Европейскому зеленому соглашению». В 2050 году Европа должна стать первым континентом, который будет нейтрален с точки зрения воздействия на атмофсеру в плане выбросов.

- Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения", начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении,-написал украинский премьер.

"Зеленое согалшение" обойдется Евросоюзу в 3 триллиона евро. Деньги пойдут на исследования, а так же переоснащение предприятий, суть всех изменений сделать Европу нейтральной с точки зрения воздействия на климат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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