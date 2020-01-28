Украинский премьер Гончарук объявил о планах на пятилетку для вступления в ЕС
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах на ближайшие пять лет. С его слов в правительстве поставили «амбициозную цель»:
- Через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС,- написал Гончарук в соцсетях.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет занять место в Евросоюзе, которое освободилось после выхода из альянса Великобритании. По его мнению Украина станет «мощным равноправным игроком».
В стране разработали специальную программу на пять лет, ряд пунктов соответствуют «Европейскому зеленому соглашению». В 2050 году Европа должна стать первым континентом, который будет нейтрален с точки зрения воздействия на атмофсеру в плане выбросов.
- Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха. Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения", начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении,-написал украинский премьер.
"Зеленое согалшение" обойдется Евросоюзу в 3 триллиона евро. Деньги пойдут на исследования, а так же переоснащение предприятий, суть всех изменений сделать Европу нейтральной с точки зрения воздействия на климат.
ИСТОЧНИК KP.RU